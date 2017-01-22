Двое бирян получили по шесть лет колонии за убийство товарища

Бирский межрайонный суд вынес приговор в отношении местных жителей.

В июле прошлого года двое горожан не поладили со своим собутыльником и нанесли ему множество ударов, от которых потерпевший скончался. Один из злоумышленников присвоил телефон жертвы.

Оба получили срок в колонии строгого режима – один получил шесть лет, другой – на месяц больше. В пользу дочери умершего взыскано по 250 тысяч рублей, сообщается на сайте Верховного суда РБ.