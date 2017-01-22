В Шаранском районе убили инвалида

В одном из домов Шаранского района правоохранители обнаружили тело 49-летнего мужчины-инвалида с признаками насильственной смерти. В доме находился и его 52-летний брат. Из-за многочисленных телесных повреждений его пришлось госпитализировать.

По версии следствия, братья – инвалиды с детства, совместно распивали спиртное, поссорились, и стали чем попало избивать друг друга. Один из них от полученных травм скончался на месте.





Как сообщает следственный комитет РБ, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство», проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.