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НОВОСТИ
25.01.17 12:01
В Уфе директор института не заплатил трём сотрудникам 92 тысячи зарплаты, имея на счету шесть миллионов
25.01.17 11:26
Башкирские паралимпийцы стали призёрами чемпионата России по лыжным гонкам и биатлону
25.01.17 11:08
В Уфе после смерти 12-летней девочки началась доследственная проверка одной из больниц
25.01.17 10:57
Башкирская сноубордистка Елизавета Салихова стала серебряным призёром чемпионата страны
25.01.17 10:31
В Башкирии справку о наказаниях за использование наркотиков теперь можно получить в МФЦ
25.01.17 09:40
Белоречанину дали пять лет колонии и штраф в 12 миллионов за попытку подкупа чиновника
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25.01.17 | 13:01 НОВОСТИ | Архив новостей
В Шаранском районе убили инвалида
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|08.10.13
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|22.11.16
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