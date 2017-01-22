"Resbash"-В Шаранском районе убили инвалида
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25.01.17 13:01
В Шаранском районе убили инвалида
25.01.17 12:47
В Башкирии появилась Княгиня. И без Забавы с Чингисханом здесь не обошлись
25.01.17 12:18
В Уфе будут судить мужчину, взорвавшего банкомат с 2,5 миллиона рублей
25.01.17 12:12
Бюджет Башкортостана за 2016 год исполнен с профицитом
25.01.17 12:09
Жителя Башкирии обязали вернуть в бюджет 700 тысяч, на которые он построил дом
25.01.17 12:01
В Уфе директор института не заплатил трём сотрудникам 92 тысячи зарплаты, имея на счету шесть миллионов
25.01.17 11:53
В Башкирии физрук осуждён за повторное вождение в пьяном состоянии
25.01.17 11:38
«Уфа» расторгла трудовой контракт с бразильским нападающим Диего
25.01.17 11:26
В Башкирии за год прибавилось 34 тысячи квартир
25.01.17 11:26
Башкирские паралимпийцы стали призёрами чемпионата России по лыжным гонкам и биатлону
25.01.17 11:19
В Уфе прошло республиканское первенство по греко-римской борьбе среди кадетов
25.01.17 11:13
В Нефтекамске "трудные" подростки побывали в наркодиспансере
25.01.17 11:09
Кристина Спиридонова выиграла бронзу на этапе кубка мира по фристайлу
25.01.17 11:08
В Уфе после смерти 12-летней девочки началась доследственная проверка одной из больниц
25.01.17 11:06
В Калтасинском районе разыскиваются браконьеры, застрелившие двух лосей
25.01.17 11:00
Пострадавшими в столкновении автобуса и легковушки в Уфе оказались десять человек
25.01.17 10:57
В трех башкирских озерах теперь будут разводить рыбу
25.01.17 10:57
Башкирская сноубордистка Елизавета Салихова стала серебряным призёром чемпионата страны
25.01.17 10:52
В уфимской гимназии открылся бассейн
25.01.17 10:44
"Батыр" взял реванш у "Красноярских Рысей" - 6 : 5
25.01.17 10:33
"Торос" в Нефтекамске проиграл "СКА - Неве" - 3 : 4
25.01.17 10:31
В Башкирии справку о наказаниях за использование наркотиков теперь можно получить в МФЦ
25.01.17 10:18
"Салават Юлаев" сегодня сыграет в Москве с "Динамо"
25.01.17 09:47
Житель Ишимбая убил 91-летнюю бабушку за сделанное ему замечание
25.01.17 09:41
В Уфе воспитательница частного детсада забыла в лифте ребёнка
25.01.17 09:40
Белоречанину дали пять лет колонии и штраф в 12 миллионов за попытку подкупа чиновника
25.01.17 09:40
В Башкирии должникам отключили тепло
25.01.17 09:33
В Бирске директор УЖКХ предстанет перед судом за гибель двух женщин и троих детей
24.01.17 17:12
Башкирия привлекла 255 миллионов рублей для предпринимателей моногородов
24.01.17 17:05
С 1 февраля пенсия возрастет на 5,4 процента
24.01.17 16:56
ЭСКБ возглавил Андрей Травкин
24.01.17 16:54
В Уфе станет меньше рекламных конструкций
24.01.17 16:51
«Башнефть» продолжает набивать цену
24.01.17 16:18
Уфимец пытался инсценировать самоубийство женщины, которую он зарезал
24.01.17 15:58
В Караидельском районе начали строить автодорогу
24.01.17 15:48
В Башкирии женщина зарезала сожителя во время приготовления еды
24.01.17 14:26
Фархад Самедов - новый вице-премьер республиканского правительства
24.01.17 14:03
В Уфе выберут три худших двора по очистке от снега
24.01.17 14:02
На уфимском комбинате работника ударил лист фанеры
24.01.17 12:06
Ленинский район Уфы возглавил Дмитрий Масютин
24.01.17 11:45
В Уфе грузовая «ГАЗель» врезалась в «Гранту»
24.01.17 11:37
В Архангельском районе сироты получили жильё через суд
24.01.17 11:18
В Уфе на пожаре в жилом доме погибла женщина
24.01.17 11:16
В Уфе в столкновении маршрутки и легковушки один человек погиб, пятеро пострадали
24.01.17 11:11
В Башкирии проходит набор в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина
24.01.17 11:09
В Башкирии школьницу сбил насмерть грузовой поезд
24.01.17 11:02
В Башкирии здоров лишь каждый пятый прошедший диспансеризацию
24.01.17 10:38
В Уфе пройдёт ярмарка социальных услуг
24.01.17 10:20
В Уфе определили самый криминальный район
24.01.17 10:07
Нефтекамский "Батыр" проиграл в гостях "Красноярским Рысям" - 6:7
24.01.17 09:50
"Толпар" разгромно проиграл "Мамонтам Югры" - 2:9
24.01.17 09:44
В Уфе сотрудница налоговой инспекции подозревается в получении взятки
24.01.17 09:38
В Уфимском районе два пассажира «семёрки» погибли в ДТП с грузовиком
24.01.17 09:31
"Салават Юлаев" проиграл "Витязю" по буллитам - 3:4
23.01.17 17:15
Уфимец задушил любовницу, которая пригрозила «сдать» его жене
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