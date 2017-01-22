В Башкирии появилась Княгиня. И без Забавы с Чингисханом здесь не обошлись

Какие имена для новорожденных выбирали в республике в прошлом году чаще всего, а какие родительские изыски вызывают недоумение или улыбку, рассказала корреспонденту "РБ" пресс-секретарь Госкомитета Республики Башкортостан по делам юстиции Лейсан Абдуллина.

Самыми популярными именами в прошлом году у мальчиков стали: Артем, Тимур, Кирилл, Амир, Данил, Роман, Егор, Александр, Матвей, Максим, Эмиль, Артур. Для новорожденных дочек родители чаще всего выбирали такие имена, как Арина, София, Самира, Виктория, Анастасия, Полина, Дарья, Валерия, Азалия, Милана, Диана, Мария.

Иногда родители довольно неожиданно называют своих отпрысков: Аполлон, Воислав, Галактион, Дэвид, Ирис, Кенон Дениз, Чингисхан, Добромир, Златаслав. А среди девочек будут выделяться Аксинья, Арсения, Дамина, Забава, Златовласка, Нисо, Ружена, Юнона, Жанетта, Кассиопея, Княгиня, Идиллия.