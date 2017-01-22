В Уфе директор института не заплатил трём сотрудникам 92 тысячи зарплаты, имея на счету шесть миллионов

Прокуратура Советского района столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего директора ОАО «Башгипроагропром», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Проектный институт с января по май прошлого года задолжал троим сотрудникам 92 тысячи рублей. В то же время директор потратил свыше шести миллионов рублей на расчеты с поставщиками и контрагентами. В частности, более миллиона рублей были направлены на погашение займа, выданного подконтрольной директору фирмой.

Обвиняемый признал вину частично и выплатил долг по зарплате. Уголовное дело направлено в суд.