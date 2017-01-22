"Resbash"-Башкирия привлекла 255 миллионов рублей для предпринимателей моногородов
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24.01.17 17:12
Башкирия привлекла 255 миллионов рублей для предпринимателей моногородов
24.01.17 17:05
С 1 февраля пенсия возрастет на 5,4 процента
24.01.17 16:56
ЭСКБ возглавил Андрей Травкин
24.01.17 16:54
В Уфе станет меньше рекламных конструкций
24.01.17 16:51
«Башнефть» продолжает набивать цену
24.01.17 16:18
Уфимец пытался инсценировать самоубийство женщины, которую он зарезал
24.01.17 16:11
Доходы бюджета Башкирии выросли на 11,4 процента
24.01.17 15:58
В Караидельском районе начали строить автодорогу
24.01.17 15:48
В Башкирии женщина зарезала сожителя во время приготовления еды
24.01.17 14:26
Фархад Самедов - новый вице-премьер республиканского правительства
24.01.17 14:03
В Уфе выберут три худших двора по очистке от снега
24.01.17 14:02
На уфимском комбинате работника ударил лист фанеры
24.01.17 12:06
Ленинский район Уфы возглавил Дмитрий Масютин
24.01.17 11:45
В Уфе грузовая «ГАЗель» врезалась в «Гранту»
24.01.17 11:37
В Архангельском районе сироты получили жильё через суд
24.01.17 11:18
В Уфе на пожаре в жилом доме погибла женщина
24.01.17 11:16
В Уфе в столкновении маршрутки и легковушки один человек погиб, пятеро пострадали
24.01.17 11:11
В Башкирии проходит набор в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина
24.01.17 11:09
В Башкирии школьницу сбил насмерть грузовой поезд
24.01.17 11:02
В Башкирии здоров лишь каждый пятый прошедший диспансеризацию
24.01.17 10:38
В Уфе пройдёт ярмарка социальных услуг
24.01.17 10:20
В Уфе определили самый криминальный район
24.01.17 10:07
Нефтекамский "Батыр" проиграл в гостях "Красноярским Рысям" - 6:7
24.01.17 09:50
"Толпар" разгромно проиграл "Мамонтам Югры" - 2:9
24.01.17 09:44
В Уфе сотрудница налоговой инспекции подозревается в получении взятки
24.01.17 09:38
В Уфимском районе два пассажира «семёрки» погибли в ДТП с грузовиком
24.01.17 09:31
"Салават Юлаев" проиграл "Витязю" по буллитам - 3:4
23.01.17 17:15
Уфимец задушил любовницу, которая пригрозила «сдать» его жене
23.01.17 17:12
В Башкирии число заболевших гриппом снижается
23.01.17 16:26
В Ишимбае ударивший полицейского оштрафован на 40 тысяч рублей
23.01.17 16:05
Житель Оренбурга специально приехал в Уфу, чтобы грабить пенсионерок
23.01.17 15:37
Житель Башкирии до смерти забил брата деревянной скамейкой
23.01.17 15:18
Игрок «Уфы-м» Данила Емельянов в составе сборной России выиграл международный турнир в Минске
23.01.17 15:13
Бесплатная приватизация жилья завершится 1 марта
23.01.17 15:04
Жительница Хайбуллинского района справила своё столетие Её поздравил Путин
23.01.17 14:36
На стройплощадке в Уфе работница упала с лестницы крана
23.01.17 14:35
В Башкирии назовут лучшие дома
23.01.17 14:35
В Мелеузе пресекли попытку передачи в колонию 25 мобильников
23.01.17 14:24
Уфимец разместил в магазине игровой автомат под видом платёжного терминала
23.01.17 13:44
Главным судебным приставом в Башкирии назначен Ильнур Махмутов
23.01.17 13:20
«Урал» в трёх партиях уступил в Красноярске местному «Енисею»
23.01.17 12:21
Рустэм Хамитов избран в Высший совет "Единой России"
23.01.17 12:08
Башкирских экологов наказали за волокиту
23.01.17 11:59
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для торговли и общественного питания
23.01.17 11:48
В Башкирии снесут частный дом, построенный на территории санатория «Янган-тау»
23.01.17 11:44
В Уфе «Мерседес» сбил 77-летнюю женщину
23.01.17 11:41
В Башкирии население уменьшилось на 3 тысячи человек
23.01.17 11:40
Уфимским школьникам нравится еда в столовых
23.01.17 11:37
В Уфе разыскивается водитель, сбивший во дворе 17-летнего парня
23.01.17 11:31
В Благовещенске «Турбаслинские бройлеры» оштрафованы на 110 тысяч рублей
23.01.17 11:09
Рапирист Тимур Сафин выиграл серебро на этапе кубка мира в Париже
23.01.17 10:48
Неделя звёзд хоккея в Уфе завершилась мини-турниром среди лучших игроков КХЛ
23.01.17 10:30
«Уфа-Алиса» уступила в Астрахани лидеру суперлиги «Астраханочке»
23.01.17 10:19
Уфимский "Толпар" дома уступил "Мамонтам Югры" в овертайме - 2:3
23.01.17 10:19
Антон Бабиков занял 14 место в масс-старте на этапе кубка мира в Антхольце
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