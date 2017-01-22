ЭСКБ возглавил Андрей Травкин

24.01.17 Из аэропорта «Уфа» возобновились субсидируемые рейсы в Омск и Ноябрьск

24.01.17 Бюджет Башкирии исполнен с профицитом в 12,5 млрд рублей

24.01.17 В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

24.01.17 Рустэм Хамитов встретился с президентом Российского Зернового союза Аркадием Злочевским

24.01.17 В Кармаскалинском районе в результате ДТП погибли два человека

24.01.17 В Башкирии наметилось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

24.01.17 Рустэм Хамитов избран в состав Высшего Совета «Единой России»

24.01.17 В Бирске определились победители ежегодного фестиваля «Крещенские морозы»

24.01.17 Главным судебным приставом Башкирии назначен Ильнур Махмутов