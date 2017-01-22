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24.01.17 | 16:51 НОВОСТИ | Архив новостей
«Башнефть» продолжает набивать цену
Изменение ценников на заправках «Башнефти» случившееся в пятницу, кажется незначительным, но в итоге за год литр бензина подорожал на 2,1 рубля.
С 20 января заправить авто на колонках «Башнефти» стало еще дороже. Теперь согласно расценкам "Башнефти" самый популярный среди автолюбителей бензин АИ-92 стоит 34 рубля 94 коп., а АИ-92 ATUM - 35,рублей 50 коп. Таким образом, цены подскочили на 30 и 40 копеек соответственно.
Напомним, что в последний раз цены в «Башнефти» повышали в июле прошлого года.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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