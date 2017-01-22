Доходы бюджета Башкирии выросли на 11,4 процента

За 2016 год в консолидированный бюджет республики поступило 160,3 млрд руб, сообщила министр финансов республики Рида Субхангулова.

Это на 11,4% выше показателя 2015 года. По словам министра, республика завершила год, имея стабильную и устойчивую бюджетную систему.





Основные источники поступлений – налог на прибыль организаций (почти 40 млрд рублей), налог на доходы физических лиц (32,2 млрд рублей) и акцизы (19,3 млрд рублей). Из федерального центра в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов поступило 32,6 млрд рублей.



Расходы бюджета республики в 2016 году составили 150,5 млрд рублей, на 4% больше чем в 2015 году. Больше всего денег направлено на «социалку» – 70,6% расходов бюджета.