В Караидельском районе начали строить автодорогу

Проект приурочили к 100-летию республики, в ознаменование события сегодня установили символический камень

Дорога в обход села Караидель выйдет на федеральные трассы М-5 и М-7, бирский и дюртюлинский речпорты, а также на железнодорожную станцию Янаул. В результате автомагистраль свяжет северо- восток с центральными районами региона, сообщил председатель республиканского госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Рим Гилязетдинов.

По словам вице -премьера республики Ильяса Мунирова, сегодня готова проектная документация на строительство еще 60 километров автодороги Бирск-Тастуба - Сатка с выходом на Екатеринбург и Сатку. Таким образом, появится коридор, соединяющий оба региона.

Также в ходе строительства появится мост через реку Уфа длиной 328 м. Пока в Караидели работает понтонный мост, который в межсезонье убирают. Это мешает жителям левобережья попасть в райцентр.

Стоимость проекта — более 1 млрд 700 тыс. рублей.