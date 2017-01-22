Фархад Самедов - новый вице-премьер республиканского правительства

Указом главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова заместителем премьер-министра правительства Республики Башкортостан назначен Фархад Самедов, сообщает-пресс-служба правительства.

Фархад Астанович Самедов родом из Грузии. Ему 57 лет. Окончил Московский инженерно-строительный институт. Кандидат технических наук.

Трудовую биографию начал в Азербайджане, где работал строительным инженером. В 90-х трудился в качестве научного сотрудника в исследовательских институтах и научно-производственных предприятиях страны, в 2000-х - топ-менеджером на крупнейших предприятиях Башкирии. Возглавлял ЗАО «Каустик», ОАО «Сода». До назначения в правительство Ф. Самедов являлся президентом АО «Объединённая нефтехимическая компания».

В правительстве Ф. Самедов будет отвечать за промышленность, инновационные процессы, IT-технологии. Напомним, курировавший эти отрасли Дмитрий Шаронов в декабре 2016 года подал в отставку.