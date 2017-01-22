Ленинский район Уфы возглавил Дмитрий Масютин

Главой администрации Ленинского района Уфы назначен Дмитрий Масютин, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Дмитрий Масютин родом из Мелеузовского района. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. С 2011 года трудился заместителем директора УЖХ Орджоникидзевского района, директором треста жилищного хозяйства Ленинского района. В июне 2014-го был назначен заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства республики.

Альбина Юсупова, возглавлявшая район с 2014 года, останется работать в муниципалитете на должности помощника главы администрации по вопросам взаимодействия с гражданским обществом.