В Уфе грузовая «ГАЗель» врезалась в «Гранту»

За рулём легковушки находился водитель с четырехдневным стажем вождения.

Напротив дома № 26 по улице Жукова 25-летний водитель, управляя «ГАЗелью», столкнулся с «Ладой» под управлением 19-летнего уфимца. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка легковушки – после оказания медпомощи она была отпущена домой.

За прошедший день в столице зарегистрировано 115 ДТП, четыре человека пострадали, сообщает городская госавтоинспекция.