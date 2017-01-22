В Архангельском районе сироты получили жильё через суд

Одиннадцать сирот из Архангельского района получили полагающееся им жилье, обратившись в прокуратуру, сообщает пресс-служба ведомства.

Молодой человек, имеющий статус ребенка-сироты, состоял на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении с 2015 года. Однако местная администрация не обеспечивала его квартирой. Сирота был вынужден жить у родственников в частном доме.





С аналогичными трудностями столкнулось еще десять детей-сирот. Прокурор района направил в суд исковые заявления с требованием выделить им благоустроенное жилье. Суд с доводами прокурора согласился. Сиротам вручены ключи от новых квартир.