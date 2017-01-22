В Уфе на пожаре в жилом доме погибла женщина

Женщина погибла во время пожара, вспыхнувшего сегодня ночью в квартире дома на улице Ленина, 120 в Уфе, сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации Советского района.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурно-диспетчерской службы в 1.40, уточнили в ГУ МЧС по республике. На место прибыли две единицы техники и семь человек личного состава. Из дома было эвакуировано десять жильцов.

Пожар потушен в 2.30. На месте обнаружено тело погибшей женщины. По предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся мусор.