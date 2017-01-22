В Башкирии школьницу сбил насмерть грузовой поезд

Трагедия произошла 23 января около 16 часов 30 минут (мск) на 1721-м километре Куйбышевской железной дороги вблизи станции Аша, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на ­транспорте.

Десятилетняя девочка возвращалась из школы и шла вдоль железнодорожных путей. В это время ребенка и настиг грузовой состав...

В настоящее время­ устанавливаются все ­обстоятельства происшествия. Следователи готовят также представление в железную дорогу об усилении ­мер безопасности на данном участке, а в контролирующие органы будет направлена информа­ция о необходимости усиления профилактич­еской работы ср­еди детей и их родителей о правилах н­ахождения на объектах железной дороги.