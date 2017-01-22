В Уфе в столкновении маршрутки и легковушки один человек погиб, пятеро пострадали

Авария со смертельным исходом произошла сегодня утром неподалеку от деревни Базилевка.

По предварительным данным, водитель «Рено Флюенс» совершил на полосе встречного движения лобовое столкновение с пассажирским автобусом «Пежо Боксер», следовавшим по маршруту Уфа – Шакша.

В салоне маршрутки находились десять пассажиров, четверо из которых пострадали. Кроме того, пострадал предполагаемый виновник ДТП. На месте происшествия погибла его пассажирка, сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.