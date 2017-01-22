В Башкирии здоров лишь каждый пятый прошедший диспансеризацию

В ходе обследования взрослого населения врачи выявили более 104 тысяч патологий, на первом месте — болезни системы кровообращения, на втором — эндокринные нарушения, на третьем — мочеполовые, сообщила пресс-служба минздрава РБ.

Первый этап диспансеризации взрослого населения прошли более 733 тысяч человек, включая работающих, обучающихся на очном отделении, а также инвалидов и участников Великой Отечественной войны. В результате здоровыми медики признали чуть более 23 процентов обследованных, у трети выявлены незначительные отклонения, самую многочисленную группу — более 40 процентов, составили те, кто нуждается в специализированном, в том числе высокотехнологичном стационарном лечении.

У 45 жителей обнаружен туберкулез, у 490 — злокачественные новообразования, большая часть которых подтвердилась, выявлено более 1,7 тыс. случаев сахарного диабета, почти 16,2 тыс. заболеваний, связанных повышенным кровяным давлением, 4,3 тыс. обследованных поставлен диагноз «ишемическая болезнь сердца».