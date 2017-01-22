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24.01.17 | 11:02 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии здоров лишь каждый пятый прошедший диспансеризацию
В ходе обследования взрослого населения врачи выявили более 104 тысяч патологий, на первом месте — болезни системы кровообращения, на втором — эндокринные нарушения, на третьем — мочеполовые, сообщила пресс-служба минздрава РБ.
Первый этап диспансеризации взрослого населения прошли более 733 тысяч человек, включая работающих, обучающихся на очном отделении, а также инвалидов и участников Великой Отечественной войны. В результате здоровыми медики признали чуть более 23 процентов обследованных, у трети выявлены незначительные отклонения, самую многочисленную группу — более 40 процентов, составили те, кто нуждается в специализированном, в том числе высокотехнологичном стационарном лечении.
У 45 жителей обнаружен туберкулез, у 490 — злокачественные новообразования, большая часть которых подтвердилась, выявлено более 1,7 тыс. случаев сахарного диабета, почти 16,2 тыс. заболеваний, связанных повышенным кровяным давлением, 4,3 тыс. обследованных поставлен диагноз «ишемическая болезнь сердца».
Автор: Тамара ПЕРЕСЫПКИНА
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