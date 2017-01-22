В Уфе пройдёт ярмарка социальных услуг

Выставка-ярмарка социальных услуг состоится в Уфе 26 января, сообщили в республиканском центре социальной помощи семье и детям.

Дети и родители смогут пройти психологическую диагностику, принять участие в тренингах для семей и творческих мастер-классах. Все желающие получат информацию о предоставляемых социальных услугах, проконсультируются у юристов, педагогов и психологов.

Ярмарка пройдет с 14.00 до 16.00 в объединении детских и подростковых клубов «Лидер» (ул. Черниковская, 16).