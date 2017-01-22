Нефтекамский "Батыр" проиграл в гостях "Красноярским Рысям" - 6:7

Провал во втором периоде компенсировать не удалось.

В очередном матче чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги "Батыр" сутупил в гостях "Красноярским Рысям" - 6:7 (2:1; 0:4; 4:2).

После упорного, но победного для молодых нефтекамцев первого отрезка ничто не предвещало провала во втором. Пропустив четыре безответные шайбы, "Батыр" практически не имел шансов на спасение. Тем не менее, подопечные Бориса Тимофеева настигли "Рысей". Красноярцы, вернув инициативу, сумели забить дважды на последней минуте.

Но не бросивший сопротивляться "Батыр" одну шайбу отыграл. Финальная сирена застала нефтекамцев в атаке, сообщает пресс-служба "Батыра".