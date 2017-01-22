|
|
НОВОСТИ
23.01.17 15:18
Игрок «Уфы-м» Данила Емельянов в составе сборной России выиграл международный турнир в Минске
22.01.17 10:20
Ильмир Хазетдинов занял седьмое место на этапе кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
|
24.01.17 | 10:07 НОВОСТИ | Архив новостей
Нефтекамский "Батыр" проиграл в гостях "Красноярским Рысям" - 6:7
Провал во втором периоде компенсировать не удалось.
В очередном матче чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги "Батыр" сутупил в гостях "Красноярским Рысям" - 6:7 (2:1; 0:4; 4:2).
После упорного, но победного для молодых нефтекамцев первого отрезка ничто не предвещало провала во втором. Пропустив четыре безответные шайбы, "Батыр" практически не имел шансов на спасение. Тем не менее, подопечные Бориса Тимофеева настигли "Рысей". Красноярцы, вернув инициативу, сумели забить дважды на последней минуте.
Но не бросивший сопротивляться "Батыр" одну шайбу отыграл. Финальная сирена застала нефтекамцев в атаке, сообщает пресс-служба "Батыра".
Автор: Андрей НИЧКОВ
|
AHOHC
AHOHC
Подсчитали — призадумались (Экономика) 20.01.17 (11:02)
прохожий 2017-01-22 20:23:24
Твёрдые бытовые доходы (Cоциум) 19.01.17 (10:27)
Ассаби 2017-01-19 15:24:07
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Иван 2017-01-19 11:02:22
«Ит Фест», «Хет Маркет» и другая безвкусица (Cоциум) 13.01.17 (11:11)
Асаба 2017-01-19 08:46:00
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Дина 2017-01-18 11:40:44
Рустэм Хамитов: «Шульган-Таш» - наше всё. Других таких точек нет
прохожий 2017-01-13 09:29:30
Борьба за койкоместо (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Асаба 2017-01-12 08:47:18
Эра экологии (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Владимир 2017-01-11 10:27:29
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
Ночь накануне Рождества (Cоциум) 05.01.17 (11:28)
прохожий 2017-01-10 16:38:42
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01