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24.01.17 | 09:50 НОВОСТИ | Архив новостей
"Толпар" разгромно проиграл "Мамонтам Югры" - 2:9
Уфимская "молодежка" была наголову разбита ближайшим конкурентом.
После напряженного матча накануне - гости победили со счетом 3:2, "Толпар" не сумел предложить никаких контраргументов. Преимущество хантымансийцев определилось со старта, а во втором периоде северяне устроили форменный разгром хозяевам.
Следует учесть, что "Мамонты Югры" - главный конкурент "Толпара" за место в плей-офф Молодежной хоккейной лиги. Добавим, что у хозяев отличились точными бросками Глеб Кузьмин и Кирилл Цулыгин - оба сделали это при игре в большинстве. Итоговый счет - 9:2 (2:0; 5:1; 2:1) в пользу гостей.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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