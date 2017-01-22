"Толпар" разгромно проиграл "Мамонтам Югры" - 2:9

Уфимская "молодежка" была наголову разбита ближайшим конкурентом.

После напряженного матча накануне - гости победили со счетом 3:2, "Толпар" не сумел предложить никаких контраргументов. Преимущество хантымансийцев определилось со старта, а во втором периоде северяне устроили форменный разгром хозяевам.

Следует учесть, что "Мамонты Югры" - главный конкурент "Толпара" за место в плей-офф Молодежной хоккейной лиги. Добавим, что у хозяев отличились точными бросками Глеб Кузьмин и Кирилл Цулыгин - оба сделали это при игре в большинстве. Итоговый счет - 9:2 (2:0; 5:1; 2:1) в пользу гостей.