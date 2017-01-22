Уфимец задушил любовницу, которая пригрозила «сдать» его жене

Следственными органами СК РФ по РБ 24-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «убийство».

Днем 20 января уфимец встретился с 24-летней жительницей Уфимского района в арендованной ею квартире. Когда та стала предъявлять претензии из-за отсутствия подарков и пригрозила сообщить об их связи жене, мужчина задушил ее.

Подозреваемый содержится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.