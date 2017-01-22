В Ишимбае ударивший полицейского оштрафован на 40 тысяч рублей

Суд признал 29-летнего Рамиля Рахматуллина виновным по статье УК РФ «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти».

В августе прошлого года пьяного горожанина доставили в отдел полиции за избиение сожительницы. В комнате для разбирательств он нанес полицейскому удар коленом.

Подсудимый признал вину. Суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей, сообщает Ишимбайская межрайонная прокуратура.