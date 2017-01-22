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23.01.17 | 15:37 НОВОСТИ | Архив новостей
Житель Башкирии до смерти забил брата деревянной скамейкой
Тело мужчины было обнаружено в одном из домов Чишминского района.
Утром 20 января между пьяными сводными братьями началась драка. 36-летний избил 42-летнего родственника, деревянную скамейку. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Подозреваемый задержан и находится под стражей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба следственного комитета республики.
Автор: Марат САТТАРОВ
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