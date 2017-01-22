Житель Башкирии до смерти забил брата деревянной скамейкой

Тело мужчины было обнаружено в одном из домов Чишминского района.

Утром 20 января между пьяными сводными братьями началась драка. 36-летний избил 42-летнего родственника, деревянную скамейку. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый задержан и находится под стражей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба следственного комитета республики.