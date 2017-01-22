Бесплатная приватизация жилья завершится 1 марта

Программа приватизации жилья завершится 1 марта нынешнего года, сообщает пресс-служба Управления Росреестра.

Сегодня в республике зарегистрировано 1 млн 228 тыс. прав граждан в отношении 572,6 тыс. объектов жилфонда. С каждым годом число желающих приватизировать квартиру уменьшалось. В минувшем году ежемесячно оформлялось около 2,5 тыс. таких прав.

Тот, кто не приватизирует жилье, в котором проживает по договору социального найма, не сможет в дальнейшем его продать, обменять, передать по наследству. Подать заявление на приватизацию в уполномоченный орган (в Уфе - управление земельных и имущественных отношений администрации города, в городах и районах – администрации муниципалитетов) можно до 1 марта. После этого срока оформить свои права на квартиру можно будет в Росреестре по договору передачи жилья в собственность.