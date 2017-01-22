Жительница Хайбуллинского района справила своё столетие Её поздравил Путин

А первыми, 20 января, со славным юбилеем Зухру Ярмухаметову из Акъяра поздравила вся ее многочисленная родня.

– Бабушка совершенно не потеряла жизнерадостности, бодрости духа, и в свои сто лет она сохранила ясный ум и хорошую память, – говорит ее внучка Назира Каримова. – Слушая ее рассказы о днях давно минувших, невольно ловлю себя на мысли, что, несмотря на трудности, бабушка говорит о своей жизни с любовью. И каждый раз я по-новому открываю её для себя. Она никогда ни на что не жаловалась, надеялась только на себя и ни о чем не жалела. Всегда готова помочь людям не делом, так добрым словом.

Зухра Салихъяновна родилась вторым ребенком в обеспеченной семье Аллагуловых из деревни Байгускарово. Отец ее был грамотным для своего времени человеком. Знал арабский и русский языки, учился в Оренбургском Караван-сарае. Однако рано умер. Мать Зухры сразу выдали замуж за брата отца – Насырьяна.

Советская власть признала Аллагуловых кулаками, все хозяйство – скот, имущество было изъято. Зухра успела закончить лишь три класса, надо было помогать маме с братьями и сестрами. В 17 лет она уже вышла замуж.





Муж Шагибал Ярмухаметов оказался порядочным человеком, чем-то на ее отца походил. Образованный статный красавец работал в то время секретарем комсомольского комитета. Жили молодые в Акъяре. Двое сыновей родились у них. Но когда Зухра была беременна третьим, в феврале 1942 года Шагибал ушел на войну в составе 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Зухра с детьми вернулась в родное Байгускарово. Все силы отдавала она работе, особенно тяжело было в страдную пору, когда каждый день на вес золота. И именно тогда она похоронила двух своих деток. Одна радость – ее Шагибал, дойдя до Берлина, вернулся с победой в ноябре 1945 года. После войны у них родилось еще четверо детей – дочери Зифа, Фируза, Рима и сын Рамиль.

Супруг после войны работал инспектором в райфинотделе, сама сначала техничкой, а затем сторожем в Сбербанке. В 1963 году Зухра Салихъяновна овдовела, младшему сыну Рамилю было всего три года. Она смогла поднять на ноги детей и постаралась каждому из них дать образование. Дети выросли, обзавелись семьями. Сегодня бабушка живет в окружении любящих её четверых детей и их семей, 9 внуков и 9 правнуков. Вокруг нее царят доброта и любовь. Никогда ни на кого не кричите, не ругайтесь, наставляет родных бабушка.

В юбилейный день рождения Зухре Ярмухаметовой вручили письмо по случаю столетнего юбилея от Президента России Владимира Путина.





Как сообщили в местной администрации, в Хайбуллинском районе она не единственная старожил. В прошлом году свое столетие отметили три сельчанина. Одна из них, жительница деревни Петропаловка Хаернесе Губайдулловна Такаева, 10 января отметила уже 101 год. В этом году, надеются хайбуллинцы, они будут чествовать трех столетних юбиляров.