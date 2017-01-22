Игрок «Уфы-м» Данила Емельянов в составе сборной России выиграл международный турнир в Минске

В столице Белоруссии завершились традиционные юношеские футбольные соревнования.

Сборная России - игроки 2000-го года рождения - в финальном поединке обыграла сверстников из Израиля - 1:0. Третье место заняли белорусы, во встрече за бронзу оставившие не у дел бельгийцев.

В целом наша команда за восемь дней выиграла на турнире все пять матчей с общей разницей мячей 15-1.

Воспитанник школы ФК «Уфа», полузащитник «Уфы-молодежной» Данила Емельянов сыграл на турнире два матча и забил один гол (в ворота сборной Молдовы), сообщает официальный сайт РФС.