На стройплощадке в Уфе работница упала с лестницы крана

Расследование случая травмирования машиниста башенного крана предприятия «КранСтройСервис» на стройплощадке в Кировском районе Уфы завершила Гострудинспекция в республике.

Работница, поднимаясь по лестнице с приямка, упала на металлическую конструкцию крепления крана. Женщина получила сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы, перелом костей таза, вывих бедра с переломом головки бедренной кости, ушиб почек.

Причинами несчастного случая стали неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочего места, необеспечение безопасных условий труда, отсутствие контроля со стороны ответственных лиц.

Виновные привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 256 тыс. рублей.