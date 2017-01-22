Уфимец разместил в магазине игровой автомат под видом платёжного терминала

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего уфимца по статье «незаконная организация и проведение азартных игр».

В январе прошлого года горожанин арендовал часть площади в магазине по продаже разливного пива по улице Гафури и разместил там игровое оборудование, замаскированное под платежный терминал.

Автомат предоставлял пользователям доступ к интернет-казино. Простоял он там не долго – на следующий месяц сотрудники правоохранительных органов изъяли его. За время работы выручка с аппарата составила 250 рублей, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.

Обвиняемый сознался в содеянном. Дело будет направлено в суд.