Главным судебным приставом в Башкирии назначен Ильнур Махмутов

Нового руководителя представит прибывший в Уфу с рабочим визитом заместитель директора Федеральной службы судебных приставов – заместитель главного судебного пристава страны Рустам Степаненко, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Башкортостан.

В соответствии с приказом министра юстиции РФ с 24 января И. Махмутов приступит к исполнению обязанностей руководителя УФССП России по Республике Башкортостан.

Новый руководитель начал службу в ФССП в 2002 году. Работал в Кугарчинском районе, в Уфе прошел путь от старшего судебного пристава Калининского района до заместителя главного судебного пристава Башкортостана.

С января по ноябрь 2013 года Ильнур Махмутов возглавлял УФССП России по Республике Марий Эл. С 2013 года по сегодняшний день работал главным судебным приставом Удмуртии.