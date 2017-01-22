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23.01.17 | 13:20 НОВОСТИ | Архив новостей
«Урал» в трёх партиях уступил в Красноярске местному «Енисею»
Фото: ВК "Енисей"
Уфимские волейболисты потерпели поражение в рамках чемпионата страны среди команд суперлиги.
Итог встречи стал известен буквально через 74 минуты. «Енисей», ведомый экс-уфимцами Алексеем Спиридоновым и Александром Мочаловым, достаточно легко разобрался с «Уралом» - 3:0 (25:11, 25:22, 25:20).
Спиридонов в этом матче набрал 17 очков. На один балл больше записал себе в актив красноярец Антон Мысин. В стане «Урала» самым результативным стал Андрей Куцмус – восемь очков.
- Надо отдать должное «Енисею», они приятно меня удивили чистотой приема, - цитирует наставника «Урала» Бориса Гребенникова официальный сайт красноярского клуба. - То, что мы слабо подавали, - это так, но, конечно, и на высоте был «Енисей», чисто принимал. Еще и наш блок не нашел нападающих «Енисея», а нападающие «Енисея» не заметили наш блок. Вот так и получилась игра в три ноля.
«Урал» сохранил шестую позицию в суперлиге. Следующий матч наша команда проведет на своей площадке. 28 января уфимцы принимают новокуйбышевскую «Нову».
Автор: Максим БАЛОБАНОВ
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