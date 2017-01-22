Рустэм Хамитов избран в Высший совет "Единой России"

Глава республики Рустэм Хамитов избран в состав Высшего совета "Единой России" на съезде партии в Москве.

По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, "это заслуженное избрание, свидетельство того авторитета, который имеет глава нашей республики, и оценка достижений Башкортостана".

Как сообщили в пресс-службе парламента республики, другие два представителя Башкирии - секретарь регионального исполкома «ЕР» Константин Толкачев и депутат Госдумы Павел Качкаев вошли в состав генсовета партии.