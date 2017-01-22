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23.01.17 | 12:08 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирских экологов наказали за волокиту
В адрес министра природопользования и экологии РБ вынесено представление, по результатам рассмотрения которого три сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Минэкологии не сумело обеспечить надлежащую численность государственных охотничьих инспекторов. Их в республике сейчас в три раза меньше, чем предусмотрено федеральными нормативами.
В некоторых районах не были определены территории общедоступных охотничьих угодий. По республиканскому законодательству они должны составлять 20 процентов от общей площади угодий. Однако в Кугарчинском районе они занимали лишь 16 процентов, а в Куюргазинском отсутствовали вовсе.
В ведомстве также проявляли волокиту с аннулированием охотничьих билетов недобросовестных охотников. Одному из браконьеров билет аннулированли спустя более 3 месяцев после его осуждения, хотя на это отведено 5 рабочих дней. Кроме этого в минэкологии, так и не организовали взаимодействие с многофункциональными центрами, что требовалось по закону и упростило бы процесс выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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