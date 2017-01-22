"Resbash"-Башкирских экологов наказали за волокиту
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23.01.17 13:44
Главным судебным приставом в Башкирии назначен Ильнур Махмутов
23.01.17 12:21
Рустэм Хамитов избран в Высший совет "Единой России"
23.01.17 12:08
Башкирских экологов наказали за волокиту
23.01.17 11:59
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для торговли и общественного питания
23.01.17 11:48
В Башкирии снесут частный дом, построенный на территории санатория «Янган-тау»
23.01.17 11:44
В Уфе «Мерседес» сбил 77-летнюю женщину
23.01.17 11:41
В Башкирии население уменьшилось на 3 тысячи человек
23.01.17 11:40
Уфимским школьникам нравится еда в столовых
23.01.17 11:37
В Уфе разыскивается водитель, сбивший во дворе 17-летнего парня
23.01.17 11:31
В Благовещенске «Турбаслинские бройлеры» оштрафованы на 110 тысяч рублей
23.01.17 11:09
Рапирист Тимур Сафин выиграл серебро на этапе кубка мира в Париже
23.01.17 10:48
Неделя звёзд хоккея в Уфе завершилась мини-турниром среди лучших игроков КХЛ
23.01.17 10:30
«Уфа-Алиса» уступила в Астрахани лидеру суперлиги «Астраханочке»
23.01.17 10:19
Уфимский "Толпар" дома уступил "Мамонтам Югры" в овертайме - 2:3
23.01.17 10:19
Антон Бабиков занял 14 место в масс-старте на этапе кубка мира в Антхольце
23.01.17 10:13
В Башкирии школьники полтора года пешком ходили учиться в другую деревню
23.01.17 10:06
Хоккеисты "Тороса" в Нефтекамске победили "Звезду" (Чехов) - 5:2
23.01.17 09:38
Сегодня "Салават Юлаев" сыграет в Подольске с "Витязем"
22.01.17 22:09
Рустэм Хамитов поздравил финалистов турнира «Золотая шайба»
22.01.17 21:35
Рене Фазель: Уфа вполне может принять чемпионат мира по хоккею
22.01.17 21:07
Иногда они возвращаются... Снегопады
22.01.17 14:11
На укрепление реки Белой возле Уфы будет потрачено два миллиарда рублей
22.01.17 13:55
Илдар Хадыев: Все мероприятия Года экологии в Башкирии инициированы гражданами
22.01.17 12:59
В Уфе заработала первая открытая площадка для сдачи норм ГТО
22.01.17 11:14
Сборная «Востока» выиграла мастер-шоу в рамках звёздного уик-энда КХЛ в Уфе
22.01.17 10:42
«Уфимец» обменялся победами в Курске с местными «Русичами»
22.01.17 10:32
В Бирске «Крещенские морозы» назвали победителей
22.01.17 10:32
«Уфа» сыграла вничью в контрольном матче против «Леха»
22.01.17 10:20
Ильмир Хазетдинов занял седьмое место на этапе кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
22.01.17 10:13
Антон Бабиков в составе сборной России выиграл бронзу эстафетной гонки в Антхольце
21.01.17 22:59
В Уфе закончился "школьный" карантин
21.01.17 22:24
В Сибае жених накануне свадьбы совершил дерзкое нападение на магазин
21.01.17 22:19
В Башкирии в ДТП на «встречке» погиб водитель
21.01.17 12:20
В Башкирии молодой человек перечислил 220 тысяч за призрачный мотоцикл
21.01.17 12:12
Житель Благовещенска обокрал дом, за кражу из которого был судим ранее
21.01.17 12:09
Рената Хузина заняла третье место на этапе кубка Европы по скелетону
21.01.17 12:04
В Башкирии «Гранту» сплющило в ДТП, водитель погиб
21.01.17 12:01
Сегодня Антон Бабиков в составе нашей сборной выступит в эстафете на этапе кубка мира в Антхольце
21.01.17 00:32
МАКРОсрок в колонии строгого режима получил напавший на офис МИКРОфинансирования в Нефтекамске
21.01.17 00:15
В Уфе инвалида не пустили в автобус с собакой-поводырём
21.01.17 00:10
Уфимец проспал всю ночь с воткнутым в спину ножом
20.01.17 15:45
Студент БашГУ изобличил преподавателя-взяточника
20.01.17 15:32
Житель Башкирии отправлен в колонию за уклонение от исправительных работ
20.01.17 15:20
Прокуратура Калининского района Уфы оставила без прав восьмерых наркоманов
20.01.17 13:45
Стерлитамакский школьник ограбил магазин
20.01.17 13:03
В Башкортостане представлен план «Стратегия 2030»
20.01.17 12:54
В Нефтекамске взят под стражу начальник уголовного розыска
20.01.17 12:54
Госавтоинспекция Уфы рекомендует не выезжать из столицы
20.01.17 12:31
Жительницу Башкирии оштрафовали за ложный донос на брата
20.01.17 12:17
Скот ишимбайского фермера съел и продал его работник
20.01.17 12:16
В Башкирию пришли снегопады и метели
20.01.17 12:15
Материнский капитал в 2017 году не увеличится
20.01.17 11:17
В Уфе создали преступную схему по возврату налога
20.01.17 11:09
Российский «Феникс» стал обладателем Кубка континента по следж-хоккею
20.01.17 11:06
В Уфе в столкновении четырёх машин пострадали три человека
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