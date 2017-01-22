Башкирских экологов наказали за волокиту

В адрес министра природопользования и экологии РБ вынесено представление, по результатам рассмотрения которого три сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Минэкологии не сумело обеспечить надлежащую численность государственных охотничьих инспекторов. Их в республике сейчас в три раза меньше, чем предусмотрено федеральными нормативами.

В некоторых районах не были определены территории общедоступных охотничьих угодий. По республиканскому законодательству они должны составлять 20 процентов от общей площади угодий. Однако в Кугарчинском районе они занимали лишь 16 процентов, а в Куюргазинском отсутствовали вовсе.

В ведомстве также проявляли волокиту с аннулированием охотничьих билетов недобросовестных охотников. Одному из браконьеров билет аннулированли спустя более 3 месяцев после его осуждения, хотя на это отведено 5 рабочих дней. Кроме этого в минэкологии, так и не организовали взаимодействие с многофункциональными центрами, что требовалось по закону и упростило бы процесс выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов.