В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для торговли и общественного питания

Ярмарка вакансий для торговли и общественного питания, социальных учреждений, гостиниц и ресторанов пройдет в Уфе 26 января, сообщает пресс-служба администрации столицы.