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23.01.17 | 11:59 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для торговли и общественного питания
Ярмарка вакансий для торговли и общественного питания, социальных учреждений, гостиниц и ресторанов пройдет в Уфе 26 января, сообщает пресс-служба администрации столицы.
Претендентам предложат вакансии администратора, бухгалтера, водителя, грузчика, директора магазина, кассира, менеджера, мойщика посуды, повара, продавца, слесаря, технолога, упаковщика, электрика, электрогазосварщика, юриста и другие.
Посетители смогут пройти компьютерную диагностику и получить консультации по профориентации и профобучению. Все услуги оказываются бесплатно.
Ярмарка состоится в центре занятости населения Уфы с 10.00 до 12.00 (бульвар Ибрагимова, 47/1).
Автор: Галина ПЕТРОВА
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