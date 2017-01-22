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23.01.17 | 11:41 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии население уменьшилось на 3 тысячи человек
Количество жителей в республике сократилось за одиннадцать месяцев минувшего года на 3 тыс. 156 человек, сообщает Башкортостанстат.
Отрицательный баланс сложился за счет большого количества покинувших республику, которое естественный прирост компенсировать не смог.
В январе-ноябре в республике родилось 51 тыс. 429 детей. За то же время ушли из жизни 47 тыс. 806 человек. Естественный прирост составил 3 тыс. 623 человека.
Лидерами по рождаемости стали Баймак и Бурзянский район, где на тысячу жителей зафиксировано 18,5 и 17 рождений соответственно. А самый маленький показатель в республике - 8,8 - зафиксирован в Федоровском районе.
Миграционный отток населения в республике за это же время составил 6 тыс. 779 человек. Больше всего народа потеряла Уфа - 1 тыс. 853 человека. До этого столица неизменно была в плюсе. Зато значительно прибавилось жителей в так называемых пригородных районах - Иглинском (+2 тыс. 380 человек) и Уфимском (+ 2 тыс. 298 человек).
Автор: Галина ПЕТРОВА
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