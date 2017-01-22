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23.01.17 | 11:48 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии снесут частный дом, построенный на территории санатория «Янган-тау»
Верховный суд республики поставил точку в деле о незаконном строительстве жилого дома на территории курорта «Янган-тау» в Салаватском районе: его снесут, а землю вернут в собственность республики, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Прокуратура установила, что в период с 2005 по 2006 год в нарушение своих компетенций местный сельсовет выделил действующему тогда директору санатория более 15 соток земли, расположенной в границах здравницы. Хотя по закону участок относился к особо охраняемой территории и принадлежал республике. Кроме того, для данной категории земель запрещено индивидуальное жилищное строительство и приватизация. Несмотря на это, бывший руководитель санатория возвел на них надворные постройки и двухэтажный жилой дом площадью около 250 кв. метров. Под видом земель поселений он оформил участок в собственность. После того, как прокуратура начала проверку, хозяин продал указанное имущество коммерческой фирме.
Прокуратура обратилась в суд с требованием изъять участок из незаконного владения, а дом снести. Салаватский районный суд отказал в удовлетворении этих требований, необоснованно сославшись на пропуск срока исковой давности. Однако Верховный суд республики отменил его решение и принял новое, полностью согласившись с доводами прокурора.
Автор: Тамара ПЕРЕСЫПКИНА
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