В Уфе «Мерседес» сбил 77-летнюю женщину

Машиной управлял 43-летний мужчина.

На улице Амантая водитель за рулем «Мерседес GL320» сбил пенсионерку, сдавая назад. Пожилую женщину госпитализировали с ушибами, сообщает городская госавтоинспекция.

Кроме того, в субботу на улице Первомайской «Лада Гранта Вис» на регулируемом пешеходном переходе сбила 16-летнюю девушку. Студентка одного из колледжей получила травмы ноги и после оказания медпомощи была отпущена. Водитель скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД – им оказался 24-летний горожанин.

Вечером на улице Новороссийской 56-летний водитель на «Рено Логане» сбил 15-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая госпитализирована с травмами головы.