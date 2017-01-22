Уфимским школьникам нравится еда в столовых

Итоги социологического опроса по школьному питанию обнародовала администрация Уфы, сообщает пресс-служба городской мэрии. В опросе приняли участие 3,9 тыс. учеников и 3,7 тыс. родителей учащихся из более чем сорока школ города.

Как выяснилось, качеством питания удовлетворены 78,8 процента респондентов. Почти такое же количество – 73 процента – устраивает система организации питания в столовых. 68,9 процента нравится и меню, хотя в отношении последнего высказано больше всего замечаний. Кроме того, практически все родители выступили за то, чтобы дети имели возможность выбора из нескольких блюд.

Опрос также показал, что пожелания учащихся в отношении блюд далеко не всегда совпадают с рекомендациями специалистов по детскому питанию.