Иногда они возвращаются... Снегопады

Погода на следующей неделе практически не обойдется без снегопадов разной интенсивности, сообщает Башгидромет.

Температура воздуха в рабочие дни составит от минус 9 - 4 градусов днем, до минус 13 - 6 градусов ночью. Снег от умеренного до интенсивного будет падать практически каждый день.

К выходным похоладает. Уже в пятницу, 27 января, температура воздуха ночью упадет до минус 17 градусов, днем - до минус 12 градусов. В субботу ожидается ночью минус 21 градус, днем минус 17 градусов. В воскресенье будет малооблачно. Температура воздуха ночью понизится до минус 25 градусов, днем - минус 17 градусов.