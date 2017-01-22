Рене Фазель: Уфа вполне может принять чемпионат мира по хоккею

Рустэм Хамитов встретился с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем и президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко, которые приехали в Уфу в рамках Недели звёзд хоккея, сообщает пресс-служба главы. Стороны обсудили перспективы развития хоккея в республике и возможности проведения в Уфе крупных спортивных мероприятий.

Рене Фазель поблагодарил главу региона за проделагнную работу, за организацию Недели звезд хокея."Вы также видите необходимость в строительстве новых ледовых площадок с искусственным льдом. Пятьсот хоккейных площадок на территории республики – это хороший показатель. Важно, что вы разносторонне подходите к этому виду спорта, поддерживаете женский и юношеский хоккей, следж-хоккей.Также просим не забывать о юных девушках, чтобы у них тоже была возможность играть в хоккей. Хоккей – это мужская игра, но тем не менее есть это «но»", сказал Р. Фазель, обращаясь к главе.

Президент Международной федерации хоккея сообщил журналистам: "Сейчас мы рассматриваем различные варианты, в том числе проведение в Уфе чемпионата мира среди женщин. Возможно, и чемпионат мира среди мужчин тоже когда-нибудь пройдёт в Уфе. Всё возможно".