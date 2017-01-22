Рустэм Хамитов поздравил финалистов турнира «Золотая шайба»

В матче за первое место городского турнира «Золотая шайба» играли команды средней школы № 3 и ДЮСШ № 3 имени М.М. Азаматова. Со счётом 6:2 победу одержали учащиеся средней школы № 3. Победителей и призёров наградили глава Башкортостана Рустэм Хамитов, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и мэр Уфы Ирек Ялалов, сообщает пресс-служба главы.

– Поздравляю всех любителей хоккея с этим замечательным праздником! Поздравляю мальчишек, которые участвовали в этом хорошем, замечательном турнире «Золотая шайба»! – сказал Рустэм Хамитов. – Через «Золотую шайбу», через этот турнир прошли практически все мужчины нашей страны. Многие из них играли в хоккей в детстве, и я в том числе. Поздравляю вас! Поздравляю победителей! Поздравляю всех, кто занимается хоккеем. Молодцы ребята!

Мы стараемся делать всё для того, чтобы хоккей в республике развивался. Мы и дальше будем строить катки с искусственным льдом. Сегодня у нас в республике их уже 15. В этом году мы обязательно запустим ледовый каток в Кумертау. Будем строить в Ишимбае, других городах.

Кроме того, мы, безусловно, будем делать всё, чтобы создавать условия мальчишкам даже на простых площадках. Всё будет делаться для того, чтобы хоккей развивался. Мы должны увлечь ребят спортом, оторвать их от диванов, от компьютерных игр. Потому что хоккей – это здоровый вид спорта на свежем воздухе.