На укрепление реки Белой возле Уфы будет потрачено два миллиарда рублей

В этом году будут выделены 1 млрд 100 млн рублей федеральных и 890 млн республиканских средств на укрепление реки Белой в районе монумента Дружбы, сообщил журналистам министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Илдар Хадыев.

В федеральный план Года экологии вошли также реконструкция единого комплекса биологических очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехим», строительство установки очистки сульфидно-щелочных стоков завода «Мономер» и нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефтехим Салават», реконструкция очистных сооружений основной промышленной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават».



Федеральный акцент будет придан мероприятиям, посвященным особо охраняемым природным территориям - это конкурс «Марш парков», слет бортевиков на территории биосферного резервата «Башкирский Урал», экологический марафон по заповедникам «Друзья заповедных островов». Будет реализован и международный опыт - при создании геопарков на территории «Шульган-Таша» и прилегающих природных объектах.



- Наша задача — объединить всех людей, общество и вовлечь их в процесс охраны окружающей среды, выработать правильный экологический менталитет и мировоззрение, — отметил Илдар Хадыев.