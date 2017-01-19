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22.01.17 | 13:55 НОВОСТИ | Архив новостей
Илдар Хадыев: Все мероприятия Года экологии в Башкирии инициированы гражданами
Всего в республике будет реализовано 118 мероприятий в сфере охраны атмосферного воздуха, водных объектов, недропользования, растительного и животного мира, а также повышения экологической культуры населения. Все они сформированы по инициативе граждан, общественных организаций, муниципалитетов городов и районов, сообщил журналистам министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Илдар Хадыев.
- Основные реформы произойдут в сфере обращения с отходами, Будет осуществлен переход на новую систему утилизации твердых коммунальных отходов, разработаны и внедрены системы сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока, батареек, медицинских отходов, - отметил министр.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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