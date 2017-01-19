Илдар Хадыев: Все мероприятия Года экологии в Башкирии инициированы гражданами

Всего в республике будет реализовано 118 мероприятий в сфере охраны атмосферного воздуха, водных объектов, недропользования, растительного и животного мира, а также повышения экологической культуры населения. Все они сформированы по инициативе граждан, общественных организаций, муниципалитетов городов и районов, сообщил журналистам министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Илдар Хадыев.