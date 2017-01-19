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22.01.17 | 11:14 НОВОСТИ | Архив новостей
Сборная «Востока» выиграла мастер-шоу в рамках звёздного уик-энда КХЛ в Уфе
Команда, в которой выступали и хоккеисты «Салавата Юлаева», разгромила «западников» - 5:2.
Всего было проведено семь конкурсов. Первым из них стало традиционное состязание на скорость. Последним из шести участников на лед вышел уфимец Энвер Лисин, не только показав лучшее время – 12,450 секунд, но и установив рекорд Матчей звезд.
Второй конкурс – «Хоккейный биатлон» получился достаточно сумбурным. Почти никто из участников не смог поразить шайбой мишени. А в итоге первыми на финише оказались хоккеисты «Востока». Причем последним за эту команду бежал юлаевец Кирилл Капризов.
В состязании на силу броска долгое время участники не могли преодолеть отметку в 150 км/ч. Это удалось в заключительной попытке лишь игроку ЦСКА Игорю Ожиганову, выигравшему конкурс. В нем также участвовали уфимцы, в том числе и защитник Сами Леписто, который попал на Матч звезд в последний момент, заменив травмированного Линуса Умарка.
От конкурса «Эффектный буллит» зрители ожидали гораздо большего. Но хоккеисты не продемонстрировали оригинальных решений. В итоге самой запоминающейся была признана попытка казанца Владимира Ткачева.
Далее соперники обменялись победами в конкурсах «Будь как профи» и «Мощная атака – надежная оборона». А в заключительном состязании – командной эстафете вновь победил «Восток», установив окончательный результат – 5:2.
Сегодня в рамках звездного уик-энда состоится хоккейный мини-турнир среди представителей четырех дивизионов КХЛ. «Салават Юлаев» здесь будут представлять Захар Арзамасцев, Сами Леписте, Кирилл Капризов, Энвер Лисин и Кирилл Цулыгин. Начало игр – в 15:30, сообщает официальный сайт КХЛ.
Автор: Максим БАЛОБАНОВ
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