«Уфимец» обменялся победами в Курске с местными «Русичами»

Матчи прошли в рамках первенства страны по баскетболу среди команд суперлиги-3.

В первой встрече наша команда долго владела игровым преимуществом и четвертую четверть начинала, ведя в счете - 69:68. Но в концовке матча победу «Русичам» принес точный трехочковый бросок Алексея Самохина – 86:83 в пользу курян. Самыми результативными в «Уфимце» стали Максим Пылаев (22 очка, 5 подборов, 1 передача) и Дмитрий Хайрутдинов (16 очков, 4 подбора).

Ход повторной игры башкирские баскетболисты контролировали вплоть до финального свистка и одержали уверенную победу – 89:80. Безусловным лидером «Уфимца» на этот раз стал Хайрутдинов - в его активе 32 очка, 17 подборов и 2 передачи.

Следующие игры подопечные Руслана Бокова также проведут на выезде. 24-25 января «Уфимец» сыграет в Туле против местного «Арсенала», сообщает официальный сайт нашего клуба.