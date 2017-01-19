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22.01.17 | 10:32 НОВОСТИ | Архив новостей
«Уфа» сыграла вничью в контрольном матче против «Леха»
Башкирская дружина завершила учебно-тренировочный сбор на Кипре игрой против экс-чемпиона Польши.
Команда из города Познань является семикратным чемпионом и пятикратным обладателем кубка своей страны.
Как сообщает официальный сайт башкирского клуба, первый тайм прошел в обоюдоострой борьбе с равными шансами на успех. На острие атак «Уфы» наиболее активным был Игбун. Нигериец дважды имел голевые моменты, но не забил.
Во втором тайме характер игры не поменялся. Поначалу активнее была «Уфа», но в середине отрезка игры польский коллектив перехватил инициативу. А итогом встречи стала безголевая ничья – 0:0.
Сергей Семак в матче с «Лехом», как и в предыдущей игре против румынского «Клужа», проверил в деле 19 игроков.
Первый учебно-тренировочный сбор «Уфы» подошел к концу. Теперь наши футболисты получат несколько дней выходных. Второй УТС наша команда также проведет на Кипре.
Автор: Максим БАЛОБАНОВ
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