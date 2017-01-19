Житель Благовещенска обокрал дом, за кражу из которого был судим ранее

В отношении 34-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Хозяйка дома легла спать и не заперла входную дверь. В это время мимо проходил мужчина, который несколько лет назад был осужден за кражу из этого дома. Злоумышленник решил повторить «подвиг» и вновь зашел в дом. В комнате он обнаружил спрятанные девять тысяч рублей и ушел с ними.

Хозяйка так крепко спала, что не слышала постороннего в доме. Пропажу она обнаружила утром и обратилась в полицию. Стражи порядка задержали вора в Ишимбае. На тот момент он успел потратить всю наличку.