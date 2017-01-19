Рената Хузина заняла третье место на этапе кубка Европы по скелетону

Континентальные соревнования проходили в немецком Альтенберге.

Уроженка Нефтекамска уступила по сумме двух попыток только двум хозяйкам трассы – Тамаре Зеер и Луизе Хорнунг, показавшим в итоге первый и второй результаты, соответственно.

В десятку сильнейших вошли еще две россиянки: Анастасия Шлапак стала шестой, а Алина Тарарыченкова - седьмой. Мария Суровцева показала 11-е время, сообщает championat.com.