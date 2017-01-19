Сегодня Антон Бабиков в составе нашей сборной выступит в эстафете на этапе кубка мира в Антхольце

Российскую команду называют одним из фаворитов в состязаниях квартетов биатлонистов.

Помимо уфимца в состав нашей сборной вошли Максим Цветков, Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко.

Отсутствие лидера россиян – Антона Шипулина было известно загодя – еще до начала шестого этапа кубка мира.

А накануне Шипулин стал победителем индивидуальной гонки на 20 километров, оставив позади себя безусловного лидера сезона – француза Мартена Фуркада. Третье место занял украинец Сергей Семенов. Антон Бабиков с четырьмя промахами на рубежах отстал от триумфатора гонки почти на пять минут и стал лишь 39-м.

- По поводу эстафеты с нами еще не говорили, - рассказал Бабиков championat.com сразу после финиша. - Все старались, чтобы мы настраивались именно на первую гонку, а не думали заранее об эстафете или еще о чем-то. Вся команда готова поддержать коллективный результат на любом этапе, и если мне скажут бежать финишный, буду бороться до конца.