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21.01.17 12:01
Сегодня Антон Бабиков в составе нашей сборной выступит в эстафете на этапе кубка мира в Антхольце
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21.01.17 | 12:01 НОВОСТИ | Архив новостей
Сегодня Антон Бабиков в составе нашей сборной выступит в эстафете на этапе кубка мира в Антхольце
Российскую команду называют одним из фаворитов в состязаниях квартетов биатлонистов.
Помимо уфимца в состав нашей сборной вошли Максим Цветков, Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко.
Отсутствие лидера россиян – Антона Шипулина было известно загодя – еще до начала шестого этапа кубка мира.
А накануне Шипулин стал победителем индивидуальной гонки на 20 километров, оставив позади себя безусловного лидера сезона – француза Мартена Фуркада. Третье место занял украинец Сергей Семенов. Антон Бабиков с четырьмя промахами на рубежах отстал от триумфатора гонки почти на пять минут и стал лишь 39-м.
- По поводу эстафеты с нами еще не говорили, - рассказал Бабиков championat.com сразу после финиша. - Все старались, чтобы мы настраивались именно на первую гонку, а не думали заранее об эстафете или еще о чем-то. Вся команда готова поддержать коллективный результат на любом этапе, и если мне скажут бежать финишный, буду бороться до конца.
Автор: Максим БАЛОБАНОВ
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