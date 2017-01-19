В Уфе инвалида не пустили в автобус с собакой-поводырём

Его вынудили купить собаке билет за полную стоимость, хотя в соответствии с законодательством такой питомец может провозиться бесплатно, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Спустя время 32-летний инвалид 1 группы по зрению обратился в прокуратуру с жалобой на незаконные действия сотрудников «Башавтотранса».

Прокуратура Октябрьского района Уфы выяснила, что мужчина приобрел в кассе Южного автовокзала билет на автобус в Челябинскую область, предъявив также документы на свою собаку-поводыря. В соответствии с законом такие собаки могут провозиться бесплатно. Однако сотрудники вокзала потребовали оплатить полную стоимость перевозки животного – 150 рублей. Хозяин не мог передвигаться без своего верного друга и заплатил указанную сумму.

Прокурор района внес в адрес руководства ГУП «Башавтотранс» представление об устранении выявленных нарушений. По итогам его рассмотрения трое сотрудников наказаны в дисциплинарном порядке. Предприятие вернуло инвалиду деньги за "собачий" билет.