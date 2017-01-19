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21.01.17 | 00:10 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфимец проспал всю ночь с воткнутым в спину ножом
Злоумышленник воткнул кухонный нож в спину своего собутыльника, но тот оказался настолько пьян, что даже не заметил удара. 52-летний мужчина несколько часов проспал с воткнутым в тело ножом.
Как выяснили полицейские, житель микрорайона Инорс пригласил в гости знакомого, они выпивали, а потом разругались и, когда хозяин в какой-то момент отвернулся, гость схватил со стола кухонный нож и ударил им в спину товарища.После этого он спокойно ушел домой, а хозяин лег спать, дже не заметив торчащего из тела ножа...
Утром его разбудил другой приятель. Каково было его удивление. когда он увидел, что у друга из спины торчит нож! Мужчина сразу же вызвал скорую помощь, и врачи доставили пострадавшего в больницу.
Потерпевший из-за значительного количества выпитого алкоголя, не мог вспомнить и рассказать следователям, кто именно на него напал. Но вскоре полицейские вычислили местонахождение подозреваемого и задержали его.
Как оказалось, в биографии доставленного в полицию 32-летнего безработного уфимца уже есть несколько судимостей за кражи. Злоумышленник признал свою вину, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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